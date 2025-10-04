Funciona moderno ultrasonido para diagnóstico de afecciones perinatales

El ecógrafo portátil permite el diagnóstico y seguimiento a recién nacidos críticos y no críticos. (Foto: Arelys García/ Escambray)

Un moderno equipo de ultrasonido Doppler para el diagnóstico de diferentes afecciones perinatales, donado por la organización solidaria Cuba Sí, grupo de trabajo del Partido La Izquierda (Die Linke), de Alemania, entró en funcionamiento en los servicios de Maternidad del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Al agradecer el gesto solidario, la doctora Amary Yumar Díaz, especialista de segundo grado en Neonatología, resaltó el paso de avance que significa disponer de un equipo como este, con amplias posibilidades diagnósticas, en toda el área Materno Infantil del hospital, especialmente en los servicios de Neonatología y Perinatal.

Este ecógrafo portátil —agregó Yumar Díaz— posee una excelente resolución y permite realizar ultrasonido doppler craneal, ecocardiografía, doppler mesentérico y doppler renal, entre otros procederes.

Igualmente, la especialista valoró de positivo el aporte que este donativo representa para la consolidación en los servicios de la Maternidad del Camilo Cienfuegos de la realización de la ultrasonografía al pie del paciente, además de la observación estrecha de la evolución y respuesta a las diferentes terapéuticas en recién nacidos críticos, no críticos y en el seguimiento obstétrico de las embarazadas, manifestó la especialista.

El Camilo Cienfuegos y el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, de Holguín, devienen centros de referencia nacional en la aplicación del Pocus (Point-of-Care-Ultrasound por sus siglas en inglés) o Ecografía en el Punto de Atención, y actualmente funcionan como escenarios de entrenamiento para especialistas y residentes de toda la isla.

Recientemente, concluyó en el Camilo Cienfuegos, la primera edición de un diplomado nacional acerca del Pocus neonatal con la participación de ocho profesionales de las provincias de Guantánamo, Ciego de Ávila, Cienfuegos y La Habana; y existe la intención del Grupo Nacional de Neonatología de adiestrar en el manejo de este proceder al personal de todos los servicios de este tipo del país.

La aplicación de la Ecocardiografía Funcional Neonatal en Sancti Spíritus ha reducido notablemente la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos en la provincia, que al cierre de 2024 reportó una tasa de fallecidos en menores de un año de 3.6 por cada mil nacidos vivos, la más baja de Cuba.

Con la donación del ecógrafo portátil por la organización solidaria Cuba Sí, grupo de trabajo del Partido La Izquierda (Die Linke), de Alemania, se fortalecen las relaciones de cooperación entre ambas naciones, según publicó el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña.

“La labor solidaria de dicho grupo, marca décadas de notoria participación en campañas en defensa de la Revolución”, señaló el Minrex.