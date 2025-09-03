Gallos abren Serie 64 con juego pospuesto (+fotos)

La tropa de Eriel Sánchez León salió en la tarde de este 2 de septiembre a la grama del estadio José Antonio Huelga, de la ciudad de Sancti Spíritus, en un primer juego que resultó sellado

El juego fue sellado en la tarde noche de este martes. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Los equipos de Sancti Spíritus y Villa Clara vivieron las primeras entradas de la 64 Serie Nacional de Béisbol sobre el terreno del coloso de los Olivos, en un partido aún por decidirse.

El encuentro, pactado para las dos de la tarde, se vio interrumpido por la lluvia, aunque gracias a la labor de los trabajadores de mantenimiento de la instalación se pudo reanudar.

Luego de seis entradas completas y cuando los Naranjas habían dado vuelta al marcador ganando dos carreras por solo una de sus rivales yayaberos, el juego fue sellado por oscuridad.

Hasta ese minuto ambos elencos se habían adjudicado cuatro imparables, mientras que los espirituanos habían cometido una pifia y los villaclareños se mantenían herméticos a la defensa.

Este juego sellado deberá encontrar definición a partir de las 10 de la mañana en una jornada de miércoles donde se enfrentarán dos veces Gallos y Naranjas.