Gallos alcanzan las 40 victorias

Al derrotar este miércoles a Mayabeque en el primer desafío de un doble programa, los Gallos de Sancti Spíritus consiguieron su victoria número 40 de la actual temporada beisbolera, que en esta propia fecha completará su programa reajustado para dar paso a la recuperación de los juegos suspendidos que incidan en la definición de los clasificados a la fiesta de los play off.

Los yayaberos vencieron con marcador de cuatro carreras por tres a los Huracanes en un partido que tuvo que extenderse un capítulo más, luego de concluir con abrazo a una carrera en las siete entradas programadas.

Bajo los principios de la Regla Schiller, los mayabequenses consiguieron fabricar par de anotaciones en el octavo, pero los espirituanos respondieron con tres ante las ofertas de José Ignacio Bermúdez, quien pese a cargar con la derrota, registró una positiva faena al tirar el choque completo.

Por los Gallos, el zurdo Alex Guerra lanzó seis efectivos episodios, en los que admitió una anotación y cinco imparables, y dio paso a Yankiel Mauris, que se encargó de los dos inning finales y se acreditó el triunfo, muy importante en las aspiraciones de su equipo para avanzar a la siguiente fase.

Al bate, Delvis Hernández consiguió par de dobles en tres turnos con una remolcada y una anotada, y Liuber Gallo, dos sencillos con una rubricada en cuatro oportunidades, mientras por los Huracanes, Kevin Gamboa logró cuatro de los seis imparables de su equipo, al que le aportó, además, dos remolques y una anotada.

Con saldo de 40 triunfos y 31 reveses, los discípulos de Luisvany Meneses desarrollan este propio miércoles el segundo enfrentamiento con Mayabeque en el estadio José Antonio Huelga, con el que cerrará el calendario reajustado de la Serie Nacional de Béisbol para los del Yayabo, que no arrastran juegos pendientes.