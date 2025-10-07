Gallos asaltan a los Leones en el Latino

Este miércoles Sancti Spíritus e Industriales volverán a chocar en la grama del Coloso del Cerro

(Foto: Oscar Alfonso)

En un partido de abundante producción ofensiva, los Gallos de Sancti Spíritus batearon más que los Leones de la capital, a los que derrotaron 12 carreras por ocho en el inicio de su visita al estadio Latinoamericano como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos conectaron 13 de los 24 imparables computados en el choque para hacerse de su decimoquinta victoria del certamen, está a la cuenta del abridor Alex Guerra, que lanzó cinco entradas en las que admitió un quinteto de anotaciones a los azules, cuatro de ellas inmerecidas.

Si bien José Luis Brañas volvió a hacerlo bien al tirar con hermeticidad un par de episodios, no corrieron igual suerte Juan Carlos Bello (tres limpias sin sacar out en el octavo) ni José Martínez, por lo que la dirección de los Gallos tuvo que recurrir a los servicios de Yankiel Mauris para preservar la ventaja.

Por los azules, el pitcheo también mostró fisuras en el partido, incluido el abridor Andy Vargas, que soportó las cuatro primeras anotaciones, aunque el revés fue a la cuenta de Lee Andy Plumas, el segundo de los cinco tiradores empleados por el mentor Guillermo Carmona.

Al bate, Daniel Fernández, con dos sencillos y un doble en cinco turnos, cuatro impulsadas y dos anotadas, resultó el más destacado por los del Yayabo, mientras por los industrialistas sobresalieron Dayron Miranda y Pedro Roque, ambos de 5-2.

Este miércoles Gallos y Leones volverán a chocar en la grama del Coloso del Cerro.