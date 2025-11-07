Gallos aseguran duelo ante las Avispas

Los discípulos de Luisvany Meneses archivan ahora 24 éxitos y 19 fracasos, saldo que los ubica en la séptima plaza en la tabla de posiciones

Al vencer por tercera jornada sucesiva a las Avispas santiagueras, los Gallos espirituanos aseguraron el duelo particular ante el conjunto indómito en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Pese a batear otra vez menos que sus rivales, los yayaberos triunfaron este viernes en el estadio José Antonio Huelga con marcador de nueve carreras por cuatro, en una jornada en la que los visitantes dejaron once hombres en circulación, uno más que sus rivales.

Clave en la pizarra final del choque resultó el racimo de cinco anotaciones concretado por los espirituanos en el cierre del segundo episodio, cuando combinaron dos sencillos con tres boletos, dos pelotazos y una pifia de la defensa oriental.

Desde el box, el zurdo Alex Guerra lanzó durante cinco entradas y un tercio, en las que permitió cuatro anotaciones, una de ellas inmerecida, para hacerse de su tercera victoria de la luz.

No menos relevante resultó la labor de Yankiel Mauris, quien tiró un relevo largo de tres capítulos y dos tercios sin carreras para conseguir su quinto salvamento de la campaña.

Los discípulos de Luisvany Meneses archivan ahora 24 éxitos y 19 fracasos, saldo que los ubica en la séptima plaza en la tabla de posiciones.