Gallos aseguran duelo ante líderes de la actual campaña beisbolera cubana

Con el enfrentamiento particular decidido a favor de los Gallos, yayaberos y yumurinos tendrán este domingo su último choque, con escenario en el propio estadio José Antonio Huelga

En un reñido juego decidido en once entradas, los Gallos espirituanos vencieron por tercera ocasión en cuatro presentaciones a los Cocodrilos de Matanzas, todavía líderes de la presente campaña beisbolera cubana, está vez con marcador de cinco carreras por cuatro

Luego de concluir con abrazo a dos anotaciones los nueve capitulos reglamentarios, fue necesario acudir a la Regla Schiller y en el décimo cada conjunto anotó par de veces, lo que obligó a prolongar el choque, momento aprovechado por los yayaberos para sumar otra, mientras los yumurinos quedaron en amenazas.

A los dos hombres en base al iniciar el onceno, los Matanceros sumaron otro por hit por el cuadro, situación en la que Fernando Betanzos propinó dos ponches en línea y obligó al receptor sustituto Yoandry Jiménez a batear un roletazo por segunda base que originó un cerrado out en primera para finalizar el desafío y asegurar el duelo para los discípulos del mentor Luisvany Meneses.

Los Gallos contaron nuevamente con una buena actuación de sus lanzadores. El abridor José Eduardo Santos apenas soporto tres hits y una carrera por cuadrangular de Eduardo Blanco. Su relevista Yankiel Mauri permitió la del empate en el octavo y las dos derivadas de la Regla Schiller en el décimo, cuando, luego de dos outs, cedió el montículo a Betanzos, que lo hizo muy bien para acreditarse su quinta victoria del certamen.

Desde la trinchera opuesta, tanto Silvio Iturralde (una anotación en siete entradas) como Yosney García (cuatro en igual cantidad de capitulos, pero tres de ellas en extrainning y sin que los espirituanos conectaran de hit) resultaron dignos rivales.

Pese al revés, mención especial para la actuación de Eduardo Blanco, que al jonrón sumó dos indiscutibles en cinco turnos y un fildeo de leyendas en el noveno, que impidió concretar una sería amenaza de los espirituanos.

Con el enfrentamiento particular decidido a favor de los Gallos, yayaberos y yumurinos tendrán este domingo su último choque, con escenario en el propio estadio José Antonio Huelga a las once de la mañana.