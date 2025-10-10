Gallos blanquean a los Azules y aseguran el duelo

Los espirituanos atesoran 17 triunfos en 28 presentaciones y ahora ocupan la quinta plaza en la tabla de posiciones

En otro partido en el que el pitcheo llevó la voz cantante, los Gallos de Sancti Spíritus pintaron de blanco a los Azules de la capital (5×0), en lo que constituyó su tercera victoria en línea ante unos Industriales a los que ya le ganaron el enfrentamiento particular en la presente Serie Nacional de Béisbol.

Con José Carlos Santos como punta de lanza, un trío de tiradores yayaberos dejó sin anotaciones y en apenas seis imparables a los Leones, mientras Frederich Cepeda cargó con el protagonismo a la ofensiva, con jonrón y doble en tres turnos oficiales, además de dos carreras remolcadas.

Santos, que se hizo de su primer triunfo en la contienda luego de completar cinco entradas y permitir cuatro imparables, tuvo el respaldo de José Luis Brañas (efectivo en dos capítulos al ritmo de un sencillo, dos ponches y sin boleto) y Fernando Betanzo (permitió un incogible y ponchó a cuatro), quien logró su tercer juego salvado.

Desde la trinchera opuesta, el abridor Raymond Figueredo fue un digno rival, pues, luego del cuadrangular de dos anotaciones de Cepeda en el primer capítulo, mantuvo maniatada a la ofensiva espirituana hasta el séptimo, que cedió la lomita a Carlos Manuel Cuesta.

El segundo tirador azul transitó sin dificultad el octavo, pero en el noveno no pudo evitar otro despunte de los Gallos, que le fabricaron dos carreras, una de ellas inmerecida, antes de completar el racimo de tres ante un descontrolado Julio Alberto Rodríguez (concedió tres boletos en apenas un tercio de labor). Los dos últimos outs los sacó José Ernesto Pérez Morejón.

Además de Cepeda padre, por los espirituanos sobresalió al bate Delvis Hernández, de 4-4, incluido un triple y una anotada. Yosvani Peñalver se apuntó tres imparables en cuatro turnos por los de la capital.

Pese a las cinco carreras y el triunfo, la batería de los discípulos de Luisvany Meneses pudo haber sido más productiva si tenemos en cuenta que dejaron doce hombres en circulación, luego de conectar 12 incogibles y recibir siete bases por bolas.

Con el duelo ante los Leones asegurado a su favor, los Gallos atesoran 17 triunfos en 28 presentaciones y ahora ocupan la quinta plaza en la tabla de posiciones.

Este sábado ambos equipos volverán a enfrentarse en el estadio Latinoamericano.