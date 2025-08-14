Gallos caen ante los Leopardos en juego preparatorio para la Serie Nacional

Para este jueves ambos equipos volverán a medirse, pero la sede del tope será el estadio José Antonio Huelga

Osdany Llorente resulta uno de los principales talentos del conjunto de los Gallos. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El equipo Sancti Spíritus de Béisbol que representará al territorio en la ya cercana 64 Serie Nacional se vio superado este miércoles por los Leopardos de Villa Clara, en juego preparatorio disputado en el estadio Augusto César Sandino de Santa Clara.

Los dirigidos por el campeón olímpico Eriel Sánchez León conectaron un total de ocho indiscutibles ante el pitcheo naranja, pero solo pudieron pisar la goma en dos ocasiones; en tanto, sus adversarios lo hicieron en siete oportunidades.

Pese al fracaso, es preciso destacar el trabajo ofensivo del receptor Alexei Febles Lorenzo, quien ligó par de indiscutibles, incluido un cuadrangular de dos carreras.

También se distinguieron con el madero Osdany Llorente Jiménez (de 2-2, ambos dobles); y Delvis Hernández (de 3-2).

El compromiso lo abrió por el conjunto del Yayabo el mejor lanzador zurdo de la pasada Liga Élite, el trinitario Ariel Zerquera Felipe, con labor de (4.0) entradas, le marcaron dos carreras, una sucia, le batearon solo tres incogibles, ponchó a ocho rivales villaclareños y gozó de brillante control, al no regalar boleto.

Posteriormente, se encaramaron en la lomita el también siniestro Reicher Gómez (0.2 episodios, una anotación que fue inmerecida, dos sencillos y un ponche); el derecho José Luis Braña (0.1 capítulo, retiró al bateador que enfrentó); el diestro José Carlos Santos (1.2 entradas, le fabricaron dos carreras, le pegaron un incogible, concedió tres bases por bolas y golpeó a un rival); y el derecho Miguel Dávila (2.1 capítulos, dos anotaciones, una sucia, cuatro dominados por la vía de los strike y un pelotazo).

Para este jueves Gallos y Leopardos volverán a medirse, pero la sede del tope será el estadio José Antonio Huelga.

Ambos elencos dieron a conocer recientemente sus respectivas nóminas oficiales de 40 jugadores para la 64 temporada beisbolera cubana.

Sancti Spíritus se presentará con un equipo nutrido de figuras jóvenes, con un promedio de edad de 24 años y la impresionante cifra de 14 novatos.

Resumen del juego:

Sancti Spíritus – 2 – 8 – 3

Villa Clara – 7 – 8 – 0