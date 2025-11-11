Gallos cantan primero en la llanura de los Toros

Los discípulos del mentor Luisvany Meneses ahora atesoran balance de 26 éxitos y 20 reveses, que los reafirmaron en la sexta plaza de la tabla de posiciones, a cuatro partidos del líder, Holguín

José Isaías Grandales.

Con una buena labor del binomio de lanzadores formado por José Isaías Grandales y Yankiel Mauris, los Gallos de Sancti Spíritus vencieron este martes dos carreras por una a los Toros de Camagüey en el inicio de los décimos duelos particulares de la presente Serie Nacional de Béisbol.

El abridor yayabero tiró seis entradas y un tercio, en las que admitió la única de los agramontinos al ritmo de cinco sencillos, tres ponches y un boleto, para hacerse de su sexta victoria de la campaña, en la que resulta el pitcher más trabajador.

La labor de Grandales fue respaldada con efectividad por Mauris, quien retiró a los ocho bateadores que enfrentó durante el resto del partido, con lo que se acreditó su sexto juego salvado de la presente contienda.

Los tiradores espirituanos tuvieron un digno rival en Rodolfo Soris, que lanzó ocho capitulos completos y solo tuvo un desliz en el cuarto episodio, cuando le combinaron tubeyes sucesivos de Frederich Cepeda y Lázaro Fernández, seguido de un hit de Daniel Froilán Fernández para fabricar las dos del triunfo de los Gallos.

Los discípulos del mentor Luisvany Meneses ahora atesoran balance de 26 éxitos y 20 reveses, que los reafirmaron en la sexta plaza de la tabla de posiciones, a cuatro partidos del líder, Holguín . A Camagüey (20-26) cada vez se le hace más difícil acceder a un puesto en zona clasificatoria.

Este miércoles, Gallos y Toros volverán a enfrentarse en el propio estadio Cándido González, de la Ciudad de los Tinajones.