Gallos ganan y se mantienen en zona clasificatoria

Con su triunfo de este domingo tres carreras por dos, los Gallos espirituanos lograron salvar la honra ante los Cazadores de Artemisa y mantenerse en zona de clasificación en la presente Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos contaron con otra buena actuación de su abridor Yoannys Hernández, que se mantuvo en el box durante siete entradas y solo permitió dos anotaciones, remolcadas por el quinto cuadrangular de Dayán García, que con un compañero en circulación, sirvió para empatar el juego en el sexto capítulo.

Los discípulos del mentor Luisvany Meneses habían inaugurado el marcador en su estreno al bate, cuando ligaron doble de Rodolexis Moreno y sencillo remolcador de Frederich Cepeda, a la que sumaron la segunda en el quinto por jonrón de Rey Richard Ricardo.

La carrera decisiva llegó en el séptimo, al combinar un boleto, un error y tubey remolcador de Liuber Gallo, una ventaja que supo defender el relevista Yanielquis Duardo para hacerse de su segundo juego salvado de un torneo al que se incorporó tarde, por problemas de salud.