Gallos cierran con triunfo su paso por fase clasificatoria de la pelota cubana

Con triunfo de nueve carreras por cinco este viernes ante Mayabeque finalizó Sancti Spíritus su actuación en la etapa clasificatoria de la presente Serie Nacional de Béisbol, en la que ya tiene boleto seguro para la fiesta de los play off.

Pese al juego confiscado en la jornada precedente por la utilización de un jugador impropio, el éxito resultó el octavo en las últimas diez presentaciones de los Gallos, una reacción que le permitió alcanzar nuevamente el pase a la siguiente ronda de la contienda, tras conseguir saldo de 42 victorias y 33 fracasos.

La victoria de este viernes posibilitó, además, asegurar el duelo frente a los Huracanes, que terminó tres triunfos por dos, y registrar un paso estable en cada uno de los tercios de la temporada (14 éxitos y 11 reveses), muy positivo para un conjunto que exhibe el más bajo promedio de edad entre los 16 que intervinieron en esta Serie.

En el juego de este viernes, los yayaberos atacaron desde temprano al fabricar ocho de sus anotaciones en el primer tercio, para tomar una ventaja que nunca pudieron revertir sus rivales, pese a conseguir racimo de cuatro en el tercero y otra en el cuarto, cuando explotó el abridor José Carlos Santos.

A partir de ahí se hizo cargo del montículo Fernando Betanzo, que registró una encomiable actuación durante cinco capítulos y dos tercios sin anotaciones, que le permitió hacerse de su sexta sonrisa de la temporada frente a dos descalabros.

Al bate, Delvis Hernández, de 5-3 y dos registradas, y Rey Richard Ricardo, con un hit y un doble en tres turnos oficiales, tres remolcadas y dos anotadas, figuraron como los más sobresalientes, condición que logró por los derrotados Kevin Gamboa, de 4-2, una propulsada y otra registrada.

Vencido su calendario, ahora los Gallos deberán esperar por los juegos pendientes para conocer a su rival en la fase de play off, que se jugará a cinco partidos.