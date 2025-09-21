Gallos consiguen segundo éxito al hilo ante los Elefantes

Grandales se llevó la victoria desde el box espirituano.

Con victoria este domingo con marcador de 11 anotaciones por tres, los Gallos espirituanos se hicieron de su segundo triunfo en cinco presentaciones ante los Elefantes de Cienfuegos, a quienes enfrentaron en el estadio 5 de Septiembre de la Perla del Sur en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos volvieron a contar con un repunte de su tanda ofensiva y una mayor efectividad de su abridor, José Isaías Grandales, quien superó las dificultades que atravesó en el primer tercio del choque, cuando admitió una carrera en cada uno de esos episodios, y registró un mejor saldo entre el cuarto y el séptimo capítulos para hacerse del triunfo. Del resto se encargaron Fernando Betanzo (tres ponches en el octavo) y Yoandi López (retiró a los tres que enfrentó en el noveno, uno de ellos por la vía de los strikes).

Al bate, el equipo respondió con una en el primero y dos en el tercero para nivelar las acciones antes de que Lázaro Fernández encontrará a dos corredores en circulación en el cuarto y despachara cuadrangular que sirvió para tomar ventaja de tres, incrementada con otro trío de anotaciones en el sexto, cuando combinaron dos boletos, un pelotazo y sencillos consecutivos de Miguel Martínez y Osdani Llorente.

Como para evitar sorpresas, la artillería de los Gallos no dejó de producir y en el séptimo sumó dos más, con Rey Richard Ricardo, recién estrenado en el juego, como protagonista principal, al remolcar a Liuber Gallo y Alexei Febles con un tubey por el campo del medio.

Con este triunfo, Sancti Spíritus no pudo evitar la derrota en el duelo particular con Cienfuegos (2-3), pero consiguió mantener un balance positivo (nueve victorias frente a seis reveses) en la campaña que este domingo cerró sus terceros pareos y en la que los Gallos conservan posición en la primera mitad de la tabla de posiciones.

Los discípulos de Eriel Sánchez ahora retornan a su valla principal, el estadio José Antonio Huelga, donde entre martes y domingo enfrentarán a la Isla de la Juventud.