Gallos dan primero este sábado frente a los Toros

Tras par de jornadas de paralización debido a las condiciones del tiempo, los Gallos de Sancti Spíritus retomaron la senda victoriosa frente a los Toros de Camagüey, al vencerlos este sábado cuatro carreras por dos en el primer juego de un doble programa con sede en el estadio Cándido González.

El partido encontró definición en la parte baja del sexto capítulo, cuando los yayaberos fabricaron par de anotaciones para romper un empate a dos que dio ventaja a los discípulos del mentor Luisvany Meneses en el duelo particular dos triunfos por uno.

Este resultó otro reñido desafío, que enfrentó a Alex Guerra y Reidel Rodríguez desde el montículo. Si bien el zurdo espirituano se fue luego de lanzar tres entradas y un tercio, con el juego ya con abrazo a dos, el agramontino prosiguió la porfía con el relevista José Luis Brañas, hasta que en el sexto permitió las definitivas, para conseguir su primera definición en la Serie, en este caso negativa.

Brañas, por el contrario, tiró con efectividad tres entradas y dos tercios para completar una faena que le propició su segundo éxito de la campaña y el número 27 para su equipo, que acumula 21 reveses y se mantiene en zona de clasificación.

Al bate, Rodolexis Moreno, con tres imparables, y Liuber Gallo, con dos, se apuntaron la mayoría de los siete indiscutibles registrados por la tanda de los Gallos en el partido, mientras que por los camagüeyanos sobresalió el receptor Carlos Matos, con dos sencillos en par de turnos.