Gallos decretan fuera de combate a los Alazanes

Por fuera de combate, los Gallos de Sancti Spíritus nivelaron el duelo ante los Alazanes de Granma, al vencerlos este miércoles en ocho entradas 12 carreras por dos en estadio José Antonio Huelga como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos se apoyaron en una efectiva labor de Alex Guerra, que se hizo de su primera victoria de la campaña tras lanzar seis episodios completos, y de una ofensiva de 12 imparables que se vió favorecida por los siete boletos concedidos por el pitcheo de los visitantes.

El desafío avanzó por sendas balanceadas hasta el cierre de su primera mitad, cuando registraba empate a dos anotaciones, pero en la conclusión del quinto los de casa fabricaron racimo de cuatro, todas a la cuenta del abridor granmenses Yunier Castillo, aunque tres resultaron inmerecidas.

Su relevista Yurisel Rivero sofocó el fuego en el sexto, pero no pudo evitar que los espirituanos sumarán otra en el séptimo y tampoco que se desatará la furia ofensiva en el octavo hasta lograr las cinco carreras necesarias para decretar el nocao.

Entre quienes más contribuyeron al despegue ofensivo en la jornada estuvieron Daniel Fernández, de 4-3, incluído un doble y cuatro remolcadas, y Liuber Gallo, con dos sencillos y un tubey en cinco turnos, además de una anotada y otra propulsada. Por los derrotados, el primer bate Dairon Blanco se apuntó el único cuadrangular del choque.

Si bien los lanzadores de los Alazanes no pudieron controlar a la batería espirituana, que venía de sufrir su primera blanqueada del campeonato en la jornada anterior, la defensa poco apoyó su desempeño, con tres errores en el partido, que motivaron que casi la mitad de las carreras permitidas se registraran como sucias.

Con el duelo nivelado a un éxito por bando, granmenses y espirituanos volverán a chocar en la tarde de este jueves en la grama del Huelga.