Gallos dejan al campo a los Cachorros

En un reñido partido definido en once entradas, los Gallos de Sancti Spíritus dejaron al campo este jueves a los líderes holguineros al vencerlos 11 carreras por 10, en lo que resultó su segundo triunfo en tres presentaciones ante los Cachorros.

Imparable remolcador del nivel Frederich Cepeda Junior con hombre en tercer y dos outs en la pizarra, resultó la conexión decisiva de un choque distinguido por el vaivén en el marcador.

Los de casa comenzaron delante con tres carreras en el primer episodio, dos de ellas propulsadas por jonrón de Liuber Gallo, a lo que los visitantes respondieron con racimo de cuatro en el segundo, con un tubey de Carlos Barrabí que empujó a tres compañeros para el plato como batazo clave.

El empate llegó en la parte baja de esa propia entrada y en el tercero los yayaberos retomaron la delantera por la mínima, un panorama que se mantuvo hasta el séptimo, cuando Yanielquis Duardo reemplazó a Fernando Betanzo, que lanzaba desde el segundo, cuando sustituyó al abridor Carlos Michel Benavides.

Duardo soportó un cuadrangular con uno en circulación de Jorlis Bravo que puso delante nuevamente a los holguineros hasta que en el cierre del noveno los Gallos amenazaron incluso con definir a su favor, pero a la postre solo contuvieron un nuevo empate.

Bajo las normas de la Regla Schiller, los visitantes fabricaron tres en el décimo, que parecían inalcanzables, pero no lo fueron, pues otra vez los discípulos de Luisvany Meneses consumaron la igualada.

Con Duardo todavía en el montículo, Cachorros pizaron en una ocasión el Home en el onceno, en cuya conclusión el relevista Jesús Quintana le regaló boleto al Cepeda mayor y llenó las bases. A seguidas, Lázaro Fernández bateó para doble play, pero la defensa oriental no pudo evitar la del empate y que Liuber Gallo quedara en la antesala.

En esa situación correspondió al bizoño de los Cepeda asumir su turno de mayor compromiso y salió airoso de la prueba, al conectar imparable a la pradera izquierda para remolcar la carrera decisiva ante las ofertas de Quintana, quien cargó con el revés luego de lanzar ocho entradas.

A pesar de sus once anotaciones y sus 16 inatrables en el desafío, la ofensiva espirituana mostró nuevamente uno de sus lados débiles, al dejar a 20 corredores en bases, un comportamiento que se ha reiterado con más sistematicidad que la deseada por cualquier novena.

Ahora los Gallos muestran balance de 31 victorias y 27 fracasos, que los mantiene en la octava plaza, a cinco juegos y medio de los holguineros, que, pese al descalabro, preservan la cima de la tabla de posiciones.