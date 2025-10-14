Gallos dejan al campo a los Cocodrilos

Los Gallos atesoran saldo de 18 éxitos y 13 descalabros, que los ubica en el séptimo puesto, a cuatro juegos de los punteros, sus rivales de turno, a los que volverán a enfrentar este miércoles a las dos de la tarde en el propio Coloso de Los Olivos

Cuadrangular de Daniel Froilán Fernández en el noveno episodio dió la victoria a los Gallos de Sancti Spíritus (5×4) ante los Cocodrilos de Matanzas, líderes de la presente Serie Nacional de Béisbol, en el inicio del duelo particular que acontecerá íntegramente en el estadio José Antonio Huelga.

Con el partido igualado a cuatro carreras, el jardinero de los yayaberos la sacó del parque abriendo tanda en el capítulo de cierre del choque ante las ofertas del relevista yumurino Yosney García.

Esta fue la segunda carrera remolcada por Daniel Froilán en el desafío, pues en el primer capítulo propulsó la primera de los espirituanos, que entonces sirvió para nivelar el pizarrón, antes de que Lázaro Fernández le conectara vuelacercas de tres anotaciones al abridor Yamichel Pérez.

A partir de ese momento, el zurdo de los Cocodrilos maniató a la batería de su antiguo equipo y logró sostenerse hasta completar ocho entradas, mientras los suyos descontaron a cuenta gotas hasta igualar las acciones en el octavo, ya ante las ofertas de Yankiel Mauris, quién retiró sin dificultad el noveno y se hizo de su tercer éxito de la campaña.

Por los de casa, Alex Guerra registró una buena actuación, al lanzar cinco entradas y permitir tres anotaciones, una de ellas inmerecida. Como tirador intermedio, José Luis Brañas tiró dos capítulos, en los que retiró a los seis bateadores enfrentados, dos de ellos por la vía del ponche.

