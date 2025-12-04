Gallos detienen a los Leñadores

Los discípulos de Luisvany Meneses preservan el octavo puesto, a cinco juegos y medio de sus rivales de turno, y con ventaja de dos rayas y media sobre Pinar del Río

Duardo se llevó la victoria.

En un reñido desafío decidido en extrainning, los Gallos de Sancti Spíritus lograron interrumpir la racha de seis victorias en línea eslabonada por los Leñadores de Las Tunas, al vencerlos este jueves seis carreras por cinco en el estadio Julio Antonio Mella, en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Un tubey de Delvis Hernández remolcador de dos anotaciones luego de outs en la parte alta del décimo capítulo devino el batazo definitorio del partido, toda vez que en el final de esa entrada la fuerte artillería de los líderes de la temporada solo pudo rubricar una ante las ofertas de Yanielquis Duardo, que logró el desquite tras quedar al campo el martes.

El choque requirió definirse bajo los preceptos de la Regla Schiller luego del empate a cuatro registrado al concluir los nueve episodios reglamentarios, que estuvieron matizados por un mejor comportamiento del pitcheo, pese a las fallas de la defensa, con tres pifias por bando.Los yayaberos, urgidos del triunfo después de un par de descalabros, marcaron una en la arrancada del juego, pero los de casa consumaron el empate en el tercero; en el quinto Liuber Gallo despachó cuadrangular en solitario y los del Balcón del Oriente cubano ripostaron con tres, que decretaron la salida del abridor José Carlos Santos.

Los espirituanos tuvieron una nueva reacción en el denominado inning de la suerte, cuando fabricaron dos para nivelar las acciones y respaldar el desempeño desde el montículo de Fernando Betanzo, quien no permitió carrera en tres entradas y dos tercios, hasta que cedió la trinchera en el estreno del noveno a Duardo, que asumió con hidalguía el segmento decisivo de choque y se acreditó el triunfo.

Desde el cajón de bateo, el noveno en la tanda de los Gallos, Delvis Hernández, resultó el más sobresaliente al sumar al doble definitorio un par de sencillos y una anotada, aunque no quedaron atrás los cuatro punteros de la alineación (Rodolexis Moreno, Liuber Gallo, Frederich Cepeda y Lázaro Fernández), cada uno con dos indiscutibles.

Por los Leñadores, únicamente Yudier Rondón computó más de un imparable, al apuntarse tres de los siete hits permitidos por los tiradores espirituanos, que este jueves lograron dominar a los hermanos Alarcón, principales artilleros de la selección oriental en los partidos iniciales del cotejo, que ahora marcha dos victorias por una favorable a los tuneros.

Tras el descanso de este viernes, el pareo entre Gallos y Leñadores tendrá continuidad durante sábado y domingo en el propio estadio Julio Antonio Mella, pero con los primeros en condición de home club.