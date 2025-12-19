Gallos entre la expectativa y las matemáticas

Los espirituanos han mostrado coraje y energía en el terreno. (Foto: Alien Fernández)

Con un cierre de lujo en la temporada regular, ahora reajustada, los Gallos y su afición espirituana están entre la expectativa y las matemáticas, a la espera de concretar lo que parecía desde lejos algo difícil: el boleto a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Como si entrenaran para ese momento, los ahijados de Luisvany Meneses han jugado a ritmo de play off, envueltos en una lucha sin cuartel por ubicarse del uno al ocho. Lo más espectacular ocurrió esta semana, cuando doblegaron dos veces en extrainnings a Mayabeque, en partidos trepidantes de dominio de picheo y definiciones emotivas.

Así concretaron su tercera victoria en regla Schiller en los últimos siete partidos, pues ante Guantánamo también debieron vencer por esa vía en uno de los encuentros.

Y no solo han sido las definiciones extremas. En más de un juego han debido venir de abajo para imponerse y eso denota capacidad de victoria, garra y combatividad, armas con que ha debido luchar Meneses para compensar las adversidades: enfermedades, lesiones, baja respuesta de sus abridores iniciales, juventud e inexperiencia de la mayoría de los jugadores y hasta su designación intempestiva para dirigir en medio de la campaña.

Lo notorio es que en las victorias el protagonismo se ha repartido entre varios y eso habla a favor del juego colectivo. Un día el Gallo mayor Frederich Cepeda decide con cuadrangular en el último capítulo; otro, lo imita Rey Richard Ricardo para empatar; igual pueden ser el propio hijo de Cepeda, o Lázaro Fernández, Liuber Gallo, Daniel Froilán Fernández… También desde el box se han empatado brazos para ganar.

Los espirituanos han hecho lo que les toca parano depender demasiado de otros. Aprovecharon el duelo ante el sotanero Guantánamo y lo barrieron para reacomodarse en la tabla y vs Mayabeque, uno de los serios aspirantes a la postemporada, se batieron de tú a tú.

De tal suerte, para completar los 72 partidos, tope definido en el reajuste de la Comisión Nacional, eslabonaron la mejor racha de estos finales con siete triunfos en línea y balance de 8-2 en los últimos 10, para sumar 41 triunfos y 31 reveses y afianzarse en zona de clasificación, momentáneamente en el quinto puesto y así entrar en zona de zozobra.

Con solo tres boletos definidos: Las Tunas, Matanzas y Holguín, desde este viernes comenzó lo que parece ser un pequeño play off para definir las cinco plazas restantes. La batalla ha sido reprogramada por tres días en una pugna que involucra a 11 elencos, pues, por matemática, equipos hoy fuera de la zona mantienen opciones, como Pinar del Río, Cienfuegos y hasta Santiago de Cuba y Villa Clara, por la cantidad de juegos sin celebrar. Y en ese amasijo es complicado hablar de números mágicos, aunque los espirituanos se mantienen haciendo cuentas y pendientes de lo que pasa en otros parques.

En la reprogramación de su calendario, debido a los compromisos internacionales previstos a partir del 23 de enero, la Comisión Nacional ha decidido realizar los juegos suspendidos que inciden en la clasificación o en los dos primeros lugares de la tabla.

También dispuso que los play off iniciarían tres días después del último juego recuperado, siempre y cuando exista tiempo suficiente para terminar los cuartos de final antes del 29 de diciembre y, de no ser así, la fase comenzaría el 4 de enero. Se redujeron los cuartos de final y la semifinal a cinco partidos a ganar tres y la final será de 7-4.

Este promete ser un fin de semana entretenido, mientras los Gallos, con razones, mantienen sus espuelas afiladas.