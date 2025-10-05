Gallos nivelan duelo ante Alazanes

Los espirituanos ganaron 10 carreras por cuatro este domingo el juego aplazado por lluvia el sábado como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol

Pitcheo combinado de José Eduardo Santos y Yankiel Mauris, unido a productiva ofensiva de 16 sencillos, permitió a los Gallos de Sancti Spíritus nivelar a dos éxitos por bando el duelo particular ante los Alazanes de Granma, al ganar 10 carreras por cuatro este domingo el juego aplazado por lluvia el sábado como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos habían fabricado dos anotaciones en el mismo primer episodio en la jornada previa, pero los del Oriente cubano nivelaron en el segundo, a lo que los espirituanos respondieron, en condición de visitantes en su valla del José Antonio Huelga, con racimo de tres en el tercero y dos en el cuarto, para tomar una ventaja definitiva, a pesar de la dos permitidas por Santos en el cierre de ese propio capítulo.

En lo adelante, el pitcheo de los Gallos no permitió más libertades y silenció la producción ofensiva de la artillería granmense, mientras la propia carburaba para sumar otra en el sexto y dos más en el noveno para completar el marcador que le dio la victoria número 14 a los espirituanos, que archivan, además, 10 derrotas, saldo que los mantiene en la séptima plaza de la tabla de posiciones.

Liuber Gallo, de 5-4, con tres impulsadas y dos anotadas, y Osdani Llorente, de 5-3 y dos propulsadas, resultaron las bujías inspiradoras de los del Yayabo al bate, mientras desde la tanda opuesta Daniel Cabrera, con sencillo y doble en tres turnos, además de una registrada, y Damián Moreno, con un jonrón y par de impulsadas, figuraron como los más destacados.

Gallos y Alazanes desarrollan en la tarde de este domingo el desafío final del pareo, que definirá el vencedor del duelo particular.