Gallos pican otra vez a las Avispas

Por segunda jornada sucesiva, los Gallos espirituanos se impusieron a las Avispas santiagueras, al vencerlas este jueves con marcador de ocho carreras por cinco en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los discípulos del mentor Luisvany Meneses cayeron desde temprano sobre el pitcheo indómito y le fabricaron tres anotaciones en el primer capítulo y dos en el segundo, para tomar una ventaja que no pudo sostener el abridor José Eduardo Santos, a quien le descontaron cuatro en el tercero.

Tras la calma impuesta por los relevistas en el estadio José Antonio Huelga, los santiagueros lograron el empate en el séptimo, pero los del Yayabo respondieron con otras dos en ese propio episodio y tomaron ventaja definitiva en el octavo para hacerse de su vigésima tercera victoria de la justa.

Pese a registrarse un marcador más abultado que en la jornada previa, nuevamente resultó elevado el número de corredores quedados en bases: trece por los de casa y nueve por los visitantes, que consiguieron 14 imparables en el partido, tres más que sus contrarios.

Los más destacados al bate resultaron Rodolexis Moreno (de 4-3, con dos anotadas y una remolcada) y Lázaro Fernández (de 3-2 y tres propulsadas) por los Gallos, mientras por las Avispas Jeisson Martínez, con dos imparables y un triple en cinco turnos y una carrera registrada sobresalió en una tanda en la únicamente el torpedero Maikol Pollo se fue sin incogibles entre los regulares.

José Luis Brañas, relevista del abridor espirituano, consumó otra efectiva presentación y se hizo del triunfo, para el que contó con el apoyo de Yanielquis Duardo, que se apuntó su primer salvamento de la campaña.

El revés fue a la cuenta de Kevin Corneaux, el tercero de los cinco lanzadores empleados por el conjunto indómito, los que regalaron nueve boletos en el desafío.

Espirituanos y santiagueros, ambos con plazas en la zona de clasificación de la tabla de posiciones, volverán a chocar este viernes a las 10 de la mañana, oportunidad en la que los visitantes tratarán de poner fin a una racha adversa de cuatro descalabros en línea.