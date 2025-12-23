Gallos retornan a la valla en recta final de la Serie Nacional de Béisbol

La 64 Serie Nacional de Béisbol vive hoy una jornada de fuego, con seis duelos decisivos que prometen emociones intensas en la batalla por los codiciados boletos de la postemporada.

La pugna por la clasificación hierve en cada parque. Aunque todos los desafíos pesan en la balanza, el choque entre Las Tunas y Guantánamo en el Julio Antonio Mella será el único sin incidencia directa.

Los Leñadores ya están clasificados y mandan con 46 victorias, perseguidos de cerca por los Cocodrilos de Matanzas (45). Ambos luchan por cerrar entre los dos primeros y asegurar su asiento en la próxima Liga Élite del Béisbol Cubano.

Por su parte, los Cachorros de Holguín, con 43 triunfos y boleto asegurado, se miden a los Tigres de Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero con la mira puesta en ese codiciado dúo de vanguardia.

También en esa órbita se mueve Mayabeque: los Huracanes, cuartos con 42 éxitos, reciben en el Nelson Fernández a unos Gallos de Sancti Spíritus en racha de siete victorias, sextos y al filo del pase.

Industriales, quinto con 40 juegos ganados, salta al Mártires de Barbados para retar a los Alazanes de Granma en un duelo clave para sus aspiraciones, mientras el 26 de Julio será escenario de fuego puro entre Elefantes y Cazadores.

Artemisa (40) no admite tropiezos, mientras los paquidermos, con 37, resisten sobre la línea roja, apenas un triunfo por encima de los Vegueros de Pinar del Río, que enfrentan hoy a los Leopardos de Villa Clara en el estadio Tomás López Ríos de Cifuentes.

La lucha por el octavo puesto promete mantener en vilo al país hasta el último out.