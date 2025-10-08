Gallos vuelven a picar a los Leones

Ahora la tropa que dirige Luisvani Meneses tiene balance de 16 victorias con 11 derrotas y se afianza en zona de clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo

Contrario al juego inicial, este miércoles el pitcheo desempeñó un rol clave para que los Gallos espirituanos picaran por segundo día consecutivo a los Leones de Industriales y se impusieran 3 carreras por 1 en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los abridores José Isaías Grandales, por los del Yayabo, y Pavel Hernández, por los de la capital, resultaron protagonistas del duelo durante seis entradas y dejaron el juego con abrazo a una carrera.

El marcador se mantuvo inalterable hasta el octavo episodio, cuando los espirituanos sin conectar imparables anotaron una carrera, propulsada por Frederich Cepeda, tras recibir base por bola con las bases llenas, la octava otorgada por los lanzadores azules al destacado bateador espirituanos en dos jornadas

La anotación que redondeó el marcador la aportó Lazaro Fernández con cuadrangular en la novena entrada.

Grandales, que tiró siete entradas completas, se anotó su cuarto éxito de la campaña, mientras Yankiel Mauris se acreditó su cuarto juego salvado. Frank Herrera cargó con el revés.

Este jueves se efectuará el tercer enfrentamiento de esta serie particular entre Gallos y Leones, a partir de las 2 de la tarde con sede en el Estadio Latinoamericano.

