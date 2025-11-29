Grandales silencia a los Cachorros y Gallos aseguran duelo

El lanzador espirituano asumió el juego completo sin carreras, una labor que le permitió hacerse de su séptimo éxito de la actual Serie Nacional de Béisbol

Excelente labor monticular de José Isaías Grandales y doble de Frederich Cepeda Junior remolcador de la única carrera del partido, llevaron este sábado a los Gallos de Sancti Spíritus a triunfar por tercera vez ante los Cachorros de Holguín en el duelo particular que concluirá este domingo en el estadio José Antonio Huelga, de la ciudad del Yayabo.

Grandales asumió el juego completo, solo permitió un par de imparables, propinó once ponches, regaló tres boletos, dos de ellos intencionales y propinó un pelotazo, una labor que le permitió hacerse de su séptimo éxito de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Su eficiente desempeño resultó la única forma de salir airoso frente a los holguineros en este fecha, en la que Carlos Alberto Santiesteban devino un digno rival, con solo una carrera permitida, cuando en el denominado “inning de la suerte” el novel Cepeda encontró a un corredor en segunda base y lo remolcó con un biangular.

Michel Cabrera completó la faena desde el box de los Cachorros en los dos episodios finales del partido, en los que apenas soportó un hit a los del Yayabo, que en total registraron seis en el choque.

Con esta victoria, Sancti Spíritus no solo aseguró el duelo particular, sino que, aunque se mantuvo en el octavo puesto, logró tres juegos de ventaja sobre Pinar del Río, el equipo que más se aproxima a la zona de clasificación de los de la segunda parte de la tabla de posiciones.

Holguín, por su parte, perdió la condición de líder y ahora ocupa la tercera plaza, detrás de Matanzas y Las Tunas, en una disputada lucha, que marca una diferencia de apenas cinco rayas entre los Cocodrilos y los Gallos.