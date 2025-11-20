Guamuhaya, tercer geoparque de Cuba

El sitio geológico abarca un área de dos mil 143 kilómetros cuadrados en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus

Las montañas de Guamuhaya albergan la Reserva Ecológica Lomas de Banao, el lago Hanabanilla, El Nicho y los monumentos nacionales Caballete de Casa y Caverna Martín, y el Pico Tuerto. (Foto: Internet).

El Consejo de Ministros de Cuba aprobó el tercer geoparque del país, Guamuhaya, ubicado en la zona de mayor complejidad geológica de la isla, en las centrales provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus.

El director de Geología del Ministerio de Energía y Minas y vicepresidente del Comité Nacional de Geoparques, Enrique Castellanos Abella, informó al diario digital Granma que el proceso contó con el respaldo de entidades nacionales y territoriales, además de un estudio geológico durante dos años.

Agregó que el lugar alberga gran diversidad de geositios que reflejan la complejidad y riqueza natural de la región, que posicionan al territorio como uno de los más relevantes de Cuba y del Caribe.

De acuerdo con expertos, la aprobación del sitio geológico ofrece oportunidades para el desarrollo de un turismo sostenible basado en la interpretación del patrimonio natural y cultural, además de ser un espacio ideal para la educación ambiental, la investigación científica y la participación comunitaria.

El geoparque Guamuhaya abarca un área de dos mil 143 kilómetros cuadrados, en tres provincias y cinco municipios, e incluye 10 georutas y 50 geositios.