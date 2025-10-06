Hemisferio norte de la Tierra refleja cada vez menos luz solar

El estudio indicó que mientras el hemisferio sur experimenta una ganancia neta de radiación en la atmósfera superior, el norte presenta una pérdida

Aunque la magnitud del cambio es relativamente pequeña, los resultados son estadísticamente significativos. (Foto: Al Mayadeen Español)

Un estudio del Centro de Investigación Langley de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), en Hampton, Virginia, reveló que el hemisferio norte de la Tierra refleja menos luz solar que en décadas anteriores.

El estudio, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), indicó que mientras el hemisferio sur experimenta una ganancia neta de radiación en la atmósfera superior, el norte presenta una pérdida.

De acuerdo con mediciones satelitales recopiladas entre 2001 y 2024, esta diferencia resulta sorprendente, porque hasta ahora se suponía que las corrientes atmosféricas y oceánicas equilibraban estas variaciones.

Causas del declive de la capacidad de reflexión (albedo)

El equipo de investigadores, liderado por Norman Loeb, relacionó la disminución del albedo con varios factores:

Pérdida de hielo y nieve, que reflejan gran parte de la luz solar.

Cambios en la formación de nubes y variaciones en el vapor de agua.

Variabilidad de aerosoles: en el hemisferio norte, la reducción de la contaminación disminuyó la cantidad de partículas; en el sur, los incendios forestales y las erupciones volcánicas las aumentan.

Aunque la magnitud del cambio es relativamente pequeña —una diferencia de 0,34 vatios por metro cuadrado por década—, los resultados son estadísticamente significativos.

Este hallazgo podría obligar a ajustar los modelos climáticos globales para divulgar con mayor precisión la dinámica de la energía solar en el planeta.

(Con información de Al Mayadeen Español)