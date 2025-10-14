Higiene en Sancti Spíritus mantiene estrecha vigilancia sobre las arbovirosis

Se han confirmado tres casos de chikungunya en el territorio, sin elementos que indiquen transmisión activa

En el mayor centro asistencial de la provincia están creadas las condiciones para la atención de los casos con dengue. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

En una nota que hizo llegar a los medios de prensa, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) de Sancti Spíritus informa a la población que, ante la situación epidemiológica existente, se mantiene una estrecha vigilancia sobre las arbovirosis, principalmente el dengue, del cual se han diagnosticado casos en los ocho municipios de la provincia.

En relación con el chikungunya, se reitera que solo se han confirmado tres casos en el territorio, sin elementos que indiquen transmisión activa ni presencia de las manifestaciones clínicas características de esta enfermedad, de acuerdo con la comunicación del CPHEM.

Como medidas principales para la prevención de las arbovirosis, se continúa reforzando la destrucción de criaderos con el objetivo de reducir la presencia de todas las especies de mosquitos. Para ello, se recomienda la realización sistemática del autofocal, el focal familiar y el comunitario, así como acudir al médico ante la aparición de fiebre u otros síntomas sugestivos de estas enfermedades, añade la nota.

El Centro de Higiene exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para evitar complicaciones asociadas a la sintomatología.