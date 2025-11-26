Homenaje a los educadores desde la raíz de la historia (+fotos)

En el mismo escenario donde se perpetró el crimen del maestro Manuel Ascunce Domenech y del campesino Pedro Lantigua tuvo lugar el acto nacional que dio inicio a la jornada de tributo a los profesionales del magisterio

Cargada de un profundo simbolismo inició este año la Jornada Nacional por el Día del Educador para evocar, desde la historia, la hombrada del joven maestro Manuel Ascunce Domenech y su alumno, el campesino Pedro Lantigua, asesinados por bandas contrarrevolucionarias que operaban en esta región.

En la zona de Limones Cantero, en el municipio de Trinidad y escenario donde los bandidos perpetraron el crimen, una representación de espirituanos evocó la hazaña de la Campaña Nacional de Alfabetización, que trascendió como una de las obras más hermosas de la Revolución.

Fue abanderado, además, el LIII Contingente Pedagógico Manuel Ascunce Domenech.

“El patriotismo de este joven constituye un símbolo para el magisterio cubano. No es una fecha escogida al azar; el 26 de noviembre de 1961 marcó un hecho sangriento, que mostró la valía de un muchacho de solo 16 años”, expresó Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, quien asistió al homenaje, encabezado por Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente.

“La actitud dedicida de Manuel Ascunce lo colocó en lo más sublime de la educación; por eso, cada año se le rinde tributo y evocamos la hazaña de aquellos hombres y mujeres cargados de cartillas, faroles y mucha fe, que emprendieron la batalla contra la desesperanza. De ellos heredamos no solo un método, sino un mandato eterno: el que sabe, enseña al que no sabe”, declaró.

Fue abanderado, además, el LIII Contingente Pedagógico Manuel Ascunce Domenech.

Durante la conmemoración se entregó reconocimientos a un grupo de educadores espirituanos que prestaron ayuda solidaria en Honduras.

Durante la conmemoración, la vicejefa del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, Yuneidis Imber Chaple, entregó reconocimientos a un grupo de educadores espirituanos que prestaron ayuda solidaria en Honduras y que contribuyeron a que esta nación centroamericana se declarara libre de analfabetismo gracias al método Yo sí puedo.

En el tributo a ambos mártires, devenido acto nacional, estuvieron presentes jóvenes maestros, consagrados educadores, una representación de alfabetizadores que protagonizaron esta proeza, familiares de Pedro Lantigua, campesinos y estudiantes de esta zona montañosa.

Los hechos —aun en la distancia— duelen. Los bandidos llegaron a la vivienda del campesino y cuando preguntaron quién era él, con la inocencia y el coraje de sus 16 años no dudó en responder: “Yo soy el maestro”.