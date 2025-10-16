Homenaje eterno a los guerrilleros del Frente de Las Villas (+fotos)

Sesenta y siete años atrás llegó a Sancti Spíritus la Columna No. 8 Ciro Redondo, que con el Che al frente constituyó la fuerza rebelde

Las autoridades colocaron flores a los caídos durante la guerra. (Fotos Adriana Alfonso/Escambray)

Una representación de estudiantes y trabajadores fomentenses se congregaron en Manaca Ranzola, al pie del obelisco que recuerda a los integrantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara. Junto a ellos, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y Rogelio Acevedo, miembro de esta columna guerrillera; así como autoridades de la provincia y del municipio.

Allí, donde radicó la comandancia rebelde, la joven María Karla Hernández Calvo, estudiante de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, recordó las palabras que en una ocasión pronunciara el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez: “El Frente de Las Villas tuvo una raíz mambisa, fue fruto de la concepción revolucionaria de Fidel y obra directa de aquel artista de la lucha guerrillera que es el Che”.

Pardo Guerra, acompañado por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, honró de manera especial al Guerrillero Heroico en el sitio donde se estableció hace 67 años. También conoció sobre el proceso de restauración al que se someterán los monumentos ubicados en esta comunidad y Gavilanes, con vistas al aniversario 70 de la constitución del Frente de Las Villas, que se conmemorará en 2028.

Pardo Guerra conoció sobre el proceso de restauración al que se someterán los monumentos ubicados en esta comunidad y Gavilanes.

El Jefe de la Defensa Civil se preocupó por el estado de los caminos que conducen hasta Caballete de Casa, donde radicó la Comandancia General de la Columna No. 8. Visitó, además, la escuela Capitán Silverio Blanco Núñez de la comunidad y se interesó por las condiciones de quienes allí estudian.

