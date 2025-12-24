Honduras: Denuncian imposición de “presidente electo de facto”

“Así amanece Honduras, con un golpe de Estado electoral en proceso y un CNE de un pleno ilegal de dos (de un total de tres magistrados) que camina con destino a declarar un “presidente electo de facto”, afirmó El excanciller Enrique Reina

Consejeras del CNE que responden al bipartidismo de Honduras declararon a Nasry Juan Asfura Zablah como presidente electo para el período 2026-2030.

El excanciller de Honduras Enrique Reina denunció este miércoles la pretensión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar un “presidente electo de facto”, mediante la consumación de un presunto fraude en las elecciones del 30 de noviembre.

“Así amanece Honduras, con un golpe de Estado electoral en proceso y un CNE de un pleno ilegal de dos (de un total de tres magistrados) que camina con destino a declarar un “presidente electo de facto”, afirmó Reina en su cuenta de la red social X.

El también candidato a vicepresidente del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) en la reciente contienda aludió al intento de las magistradas electorales Ana Hall y Cossette López de avanzar hacia la declaratoria oficial de los comicios sin concluir el escrutinio.

En una sesión de pleno celebrada la noche del martes, Hall y López, de los derechistas partidos Liberal y Nacional (PN), respectivamente, desestimaron los reclamos de impugnaciones de unas 10 mil actas con inconsistencias, como exigió el consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa.

“Me retiro y me separo de cualquier delito de naturaleza imprescriptible. Dejo expresa constancia de no suscribir un acto tipificado como delito. No emití ningún voto por lo que no soy corresponsable de este delito”, subrayó Ochoa, quien abandonó el pleno y presentó una denuncia ante la Fiscalía.

En su escrito, Reina acusó a las magistradas del llamado bipartidismo de saltarse “todos los procedimientos legales sin evacuar todos los recursos legales interpuestos con la diligencia adecuada, violando el debido proceso electoral y la Ley”.

A su juicio, entre más se contaban votos en el escrutinio especial, más evidente era la manipulación, motivo por el cual las dos consejeras acordaron detener el recuento, enfatizó.

La opinión del excanciller concuerda con la de numerosos analistas, según los cuales las representantes liberal y nacionalista se percataron que, si seguían abriendo maletas electorales, se iría desinflando el triunfo del candidato presidencial del PN, Nasry Asfura, apoyado por Estados Unidos.

“La ilegalidad e ilegitimidad (del bipartidismo en el CNE) será respaldada interna y externamente, ya sea por los cómplices o por los que temen las represalias del poder internacional, así funciona el nuevo orden mundial de las democracias de facto”, acentuó.

Reina advirtió que en ese nuevo orden mundial se imponen presidentes y no eligen los pueblos, mientras los golpes de Estado militares evolucionan a los golpes de Estado electorales.

De acuerdo con los más recientes datos preliminares del CNE, con el 99,92 por ciento de las actas procesadas, Asfura, quien tiene el respaldo del mandatario Donald Trump, lidera el recuento con un 40,27 por ciento de los sufragios.

Una ventaja de apenas 27 mil papeletas sobre el liberal Salvador Nasralla, quien ocupa el segundo lugar con el 39,53 por ciento de las preferencias.