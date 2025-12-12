Honduras: Gobierno denuncia injerencia de Trump en elecciones

Por instrucciones de la mandataria Xiomara Castro, la Cancillería hondureña remitió este viernes notas oficiales a varios organismos internacionales para expresar su rechazo por la intromisión de Trump

El Gobierno de Honduras denunció este viernes ante la comunidad internacional la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en este país centroamericano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el vicecanciller Gerardo Torres informó que, por instrucciones de la mandataria Xiomara Castro, la Cancillería hondureña remitió este viernes notas oficiales a varios organismos internacionales para expresar su rechazo por la intromisión de Trump.

Además, el reclamo incluye la coacción que sufrió la población a través de amenazas de grupos criminales, así como el fracaso del sistema de transmisión y divulgación de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), precisó Torres.

Según el viceministro de Política Exterior, las misivas fueron enviadas a los secretarios generales de Naciones Unidas, António Guterres; y de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin; y a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras también elevó su demanda a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a la Asociación de Estados del Caribe, cuyas presidencias pro tempore ostentan Colombia y Panamá, respectivamente.

La lista de destinatarios la completa el embajador Jürg Lauber, representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Ginebra y presidente del Consejo de Derechos Humanos.

Durante un acto en Tegucigalpa por el bicentenario del Ejército hondureño, la presidenta Castro condenó la víspera la “descarada” injerencia de su homólogo estadounidense en los recientes comicios.

Además de la intrusión de la potencia del norte, Castro afirmó que la jornada electoral estuvo marcada por intimidaciones de “maras y pandillas” a los votantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) en diferentes partes del país.

En opinión de diversos analistas, la intervención de Trump, sumada a la participación de los mencionados grupos criminales, provocó que más del 50 por ciento de los hondureños habilitados (más de 6,5 millones) no acudiera a las urnas por temor a sufrir represalias.

La mandataria arremetió contra el supuesto fraude perpetrado en el sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones, a cargo del CNE.

Subrayó que ese complot le arrebató el triunfo a quien debía continuar “desmontando las injusticias de la clase dominante y la narcodictadura”, en alusión a un eventual triunfo de la presidenciable de Libre, Rixi Moncada, y la continuidad del proceso de cambios iniciado por su gobierno en 2022.

Castro también criticó el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), sentenciado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico