Honduras: Partido Libre solicita al CNE nulidad del escrutinio presidencial

El escrutinio del CNE está paralizado desde el viernes y no se actualiza desde hace más de 18 horas, en un recuento interrumpido en múltiples ocasiones desde las elecciones

Soldados custodian instalaciones del CNE de Honduras. (Foto: Internet)

El abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre, envió la solicitud de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19 167 juntas receptoras de votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, con base en las irregularidades denunciadas desde el propio día de los comicios, el pasado domingo 30 de noviembre.

Libre solicita al ente electoral la nulidad administrativa de los escrutinios correspondientes a los designados presidenciales (vicepresidentes) y a los diputados del Parlamento Centroamericano, señalando que el conteo de los votos está “adulterando la voluntad popular, violentando la ley electoral, resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales”.

El escrutinio, según la solicitud, ha viola “toda regla de transparencia y equidad del proceso electoral, pone en precario la legalidad de los resultados, afecta la base misma de la democracia y viola profundamente el derecho al voto” de los ciudadanos y de miles de candidatos, se señala en la solicitud que recibió el CNE.

Argueta pidió al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados.

Además, solicitó que, de declararse con lugar la acción, se ordene “reponer la elección2 presidencial en todas las JRV dentro de los 10 días posteriores a la resolución.

Según el recuento preliminar del CNE mediante el TREP, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza con 1 132 321 votos (40.19%), seguido de Salvador Nasralla, del también derechista Partido Liberal, con 1 112 570 (39.49%).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, a quien las encuestas preelectorales e incluso durante los comicios, a boca de urna, mostraban al frente, figura en el tercer lugar, con 543 675 papeletas (19.30%), con el 88.02% de las actas escrutadas.

A las constantes denuncias, incluida la del consejero del CNE Marlon Ochoa, se sumó este sábado incluso la del derechista Nasralla, quien apuntó la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5 000 actas electorales y pidió al CNE una “revisión minuciosa”, que podría incluir una verificación voto por voto.