Hospital Provincial Camilo Cienfuegos atiende a más de 100 000 pacientes en su Cuerpo de Guardia

El Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus atendió este año a más de 100 000 pacientes en su cuerpo de guardia y logró acreditar 23 servicios médicos consolidándose como referente en el país en cuanto a cobertura y especialización.

De acuerdo con el Dr. Aliosky Polo Santana, director del referido centro asistencial, este resultado es fruto del esfuerzo colectivo y garantiza mayor calidad en la atención al tiempo que impulsa nuevas metas para perfeccionar los servicios médicos en beneficio de la comunidad.

“Hemos estado con un trabajo estable, no tenemos esas especialidades deprimidas en la institución que nos afecte la calidad de la asistencia médica.

«En el transcurso del año hemos seguido intencionando la superación de nuestros profesionales, que sean cada día más científicos, que participen en eventos nacionales e internacionales.

«Hemos incrementado en conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas el número de profesionales en actividades investigativas y actividades doctorales».

Según Polo Santana, la acreditación de los servicios médicos del Hospital Provincial de Sancti Spíritus valida la calidad alcanzada y constituye un incentivo para el personal sanitario que ve reflejado en cada certificación, el esfuerzo y la entrega cotidiana.

«Lo que queremos es salud para el pueblo espirituano. En el año hemos visto un incremento del número de pacientes vistos en la institución, 79 889 pacientes vistos en consulta externa.

«Estos pacientes en consulta externa son aquellos que acuden al hospital o remitidos del área de salud de los municipios y necesitan de la atención de un especialista acá en nuestra institución.

«En el Cuerpo de Guardia también hemos visto 110 505 pacientes, que es un número importante.

«Se corresponde también con cómo se ha visto el incremento de las abovirosis este año en el país, los casos febriles, y que el hospital siempre está presto a dar una atención en el servicio de urgencia y los pacientes vienen”.

Los servicios acreditados y la alta demanda asistencial confirman el papel del Hospital Camilo Cienfuegos como centro esencial para la salud en Sancti Spíritus, donde la profesionalidad y el compromiso del personal médico se redobla ante la carencia de medicamentos e insumos.