Hotel Club Amigo Costa Sur renace con fuerza al sur de Sancti Spíritus (+fotos)

La instalación dispone de 60 habitaciones completamente remodeladas. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/Facebook)

El hotel Club Amigo Costa Sur, uno de los alojamientos más emblemáticos de la península de Ancón, en la provincia de Sancti Spíritus, al centro de Cuba, reabrió sus puertas tras completar un proceso de renovación integral.

Ubicado en la Playa María Aguilar, este establecimiento de tres estrellas perteneciente al Grupo Cubanacan retomó sus operaciones con un alto nivel de ocupación y mejoras visibles en toda su infraestructura, según reportes de Radio Sancti Spíritus.

La instalación dispone de 60 habitaciones completamente remodeladas. El equipo técnico priorizó la restauración del llamado “módulo tropical” y de los reconocidos bungalows frente al mar. Cada habitación recibió una nueva capa de pintura, reparaciones estructurales y mobiliario moderno, lo que permitió crear un ambiente fresco, funcional y acogedor para los visitantes.

Edgar Ruiz Pereira, director del centro turístico, señaló como principal novedad la apertura de la discoteca «Imagine», inspirada en la canción de John Lennon. Este nuevo espacio ofrece un diseño contemporáneo y tecnología de última generación, lo que amplía las opciones de entretenimiento dentro del hotel. Otras transformaciones incluyeron la renovación total del restaurante buffet, la instalación de soleadores en la playa contigua a la piscina natural, la reestructuración de las áreas verdes y la modernización del lobby.

La reapertura coincidió con un periodo de alta demanda. Todas las habitaciones se encontraban reservadas para la fecha inaugural y las proyecciones para los meses de octubre y noviembre resultan alentadoras.

El renovado Club Amigo Costa Sur atrajo la atención de turoperadores internacionales como SoliArenas de Alemania, Old West Travel de Francia, grupos provenientes de Canadá y la agencia Amistur. Esta respuesta confirma la confianza del mercado en un destino que ha mantenido su atractivo a lo largo del tiempo.

El equipo directivo y los trabajadores del hotel se propusieron conservar el sello distintivo de la marca Club Amigo, caracterizado por una atención personalizada y un ambiente familiar. Esta filosofía ha sido clave para fidelizar a los visitantes y consolidar la reputación del alojamiento.

Durante la ceremonia de reapertura, asistieron directivos del sector turístico, entre ellos Yordanis Fernández Alonso, delegado del Ministro del Turismo en Sancti Spíritus. El acto marcó el regreso de una instalación histórica para el turismo en Trinidad, que inició sus servicios el 25 de julio de 1975 como la primera de la península de Ancón.