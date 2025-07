Humor sin frontera

La sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acogerá la exposición. (Foto: Internet)

Sancti Spíritus obligará este 22 de julio a que las miradas —expertas o no— en el humor gráfico se centren en un suceso del que no se registran antecedentes aquí. La sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acogerá una exposición con voces diversas y autorizadas del humor gráfico.

“A través de Internet, contactamos a autores cubanos residentes y no en Cuba, logramos incluir a creadores de 10 países —explica José Alberto Rodríguez Avila (Avilarte), asistente y curador de la muestra—. Todos volvieron a demostrar que esta expresión de las artes es una gran familia”.

En las paredes de la sala principal de la institución, ubicada en el corazón del bulevar yayabero, los públicos dialogarán con temáticas muy actuales y polémicas como el genocidio impuesto al pueblo palestino, las fake news y la inteligencia artificial.

“El humor gráfico, el cual encuentra cada vez menos espacio para ser disfrutado, tiene una gran importancia porque es una forma de discurso que aporta al análisis que se precisa en estos tiempos tan complejos. Sus autores son también cronistas del presente”.

Es por ello que la casi treintena de obras que integran Líneas online, título que nos ubica en el soporte por el cual se lograron agrupar todas las creaciones, se convierte, además, en una plataforma para interpretar múltiples realidades de las que no escapa ningún rincón del orbe.

Vale solo echar una mirada en las firmas nacionales y las procedentes de las naciones invitadas como Filipinas, Polonia, Brasil, Holanda, Colombia, Irán, Arabia Saudita, Italia para confirmarlo…

Contará como valores añadidos con las palabras de Enrique Ojito Linares, Premio Nacional de Periodismo José Martí, reportero que conoce desde su práctica en el impacto del humor gráfico en el ejercicio de su profesión.

Además de este regalo a la cultura y sociedad toda espirituana, Avilarte propondrá ese mismo día, en la sala Fayad Jamís de la propia sede del Comité de la Uneac, su exposición La paradoja del arquero, la cual se mostró con anterioridad en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en La Habana. Fue esa una de las tantas experiencias de José Alberto, durante los días en que asistió a la XXIV Bienal Internacional de Humorismo Gráfico.

La integran 15 piezas con sello humorístico que dan en la diana, como sucede siempre cuando un buen arquero dispara su flecha, sin importar la trayectoria que realice.

“En el momento que esas obras se presentaron en la capital tenían carácter inédito en Cuba porque algunas sí habían estado presentes en escenarios internacionales. Por ejemplo, hay una con el título Mirando la tele (Watching TV), dedicada al tema Palestina, con la que obtuve una Mención de Honor en uno de los eventos más importantes de Asia, específicamente en Corea del Sur. Traer hasta aquí la exposición siempre fue un paso a dar.

“Precisamente, en la Bienal que sesionó en el mes de abril nació la idea de este evento que disfrutaremos en Sancti Spíritus. Y para materializarlo he tenido el apoyo de muchas personas, pero en especial hoy ya es un hecho gracias a la dirección del periódico Escambray, al Comité Provincial de la Uneac en Sancti Spíritus y al Consejo de las Artes Visuales”.

Y entre quienes creyeron y aceptaron el reto de sumarse a un suceso que pudiera ser el inicio de un proyecto más ambicioso, están Arístides Hernández Guerrero (Ares) e Ismael Lema, director de Palante.

“Este último, junto a parte de su equipo, estará el día de la exposición porque luego de la inauguración realizaremos un conversatorio y se presentarán las más recientes ediciones de ese medio de comunicación”.

Precisamente, en esa cita, también prevista en la propia sede del Comité Provincial de la Uneac, a las diez de la mañana del propio 22 de julio, se conocerán particularidades del humor gráfico en Escambray, gracias a Arturo Delgado Pruna, el otro espirituano que integra la muestra y verdadero historiador de esa expresión de las artes visuales.

“Nuestra aspiración es que un espacio así, donde podamos reunir a voces autorizadas de diferentes partes del mundo, incluso femeninas —que nos confirman que no es este un arte de hombres—, se mantenga cada dos años.

“Es un verdadero reto en medio de la situación del país. Pero, siempre digo que cuando no hay una hoja se dibuja en el piso o en una piedra con carbón. Lo que no puede pasar es que nos quedemos con los brazos cruzados. La exposición solo es un pretexto para dialogar, para que las personas vean al humor gráfico, no como una cosa ajena o que está en la retaguardia, sino que forma parte también de la historia de las artes visuales, tanto en el mundo como en Cuba”.

Con Líneas online, José Alberto Rodríguez abre el camino en tierra espirituana para que las nuevas generaciones interesadas en el arte descubran las riquezas y potencialidades de los discursos del cómic, la caricatura personal, la caricatura de sátira, política y hasta la fotografía humorística.

“Igualmente, me gustaría impartir clases sobre ese mundo tan amplio que es arte conceptual y también arte de vanguardia”, concluyó el creador promotor del espacio.