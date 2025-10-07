II Coloquio Nacional de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam: Un laboratorio de creación para la prensa cubana

Calificado como una plataforma para compartir experiencias y buenas prácticas comunicativas en los ámbitos mediático, organizacional y comunitario, el evento dialoga en torno a la eficacia de los procesos comunicacionales, gestionados desde la ciencia y la innovación

El coloquio se transmite en streaming por las plataformas digitales del periódico Escambray. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Inspirados en ese paradigma de reportero y líder del sistema de medios públicos que fue Borrego, el alma de Escambray, sesiona este martes 7 de octubre en Sancti Spíritus el II Coloquio Nacional de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam, un espacio concebido para dialogar en torno a la transformación de la prensa cubana bajo el lema “Gestión de Innovación, Medios y Comunicación para el Desarrollo Sostenible”.

Expertos de Colombia, Brasil, España y Cuba participan en el evento, que deviene plataforma para compartir experiencias y buenas prácticas comunicativas en los ámbitos mediático, organizacional y comunitario, además de contribuir al análisis sobre la eficacia de los procesos comunicacionales, gestionados desde la ciencia y la innovación.

