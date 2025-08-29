Impulsará empresa mixta Cuba-Vietnam producción de medicamentos

Esta alianza tiene como objetivo principal la producción de medicamentos esenciales para Cuba y Vietnam, así como su exportación a países de Asia y otras regiones del mundo

La presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, realiza una visita a la empresa mixta cubano-vietnamita, Genfarma. (Foto: BioCubaFarma/Facebook)

La empresa mixta Genfarma, establecida en Vietnam por iniciativa conjunta de BioCubaFarma y Genfarma Holdings, impulsará la producción de medicamentos esenciales, destaca hoy el sitio oficial del Ministerio de Relaciones de Cuba (Minrex).

De acuerdo a la fuente, esta alianza tiene como objetivo principal la producción de medicamentos esenciales para Cuba y Vietnam, así como su exportación a países de Asia y otras regiones del mundo.

Especifica la nota que la constitución oficial de Genfarma tuvo lugar el 19 de mayo de 2025, y representa un modelo innovador de cooperación sur-sur en el sector biofarmacéutico, al tiempo que resalta una visita oficial a la nación asiática de Mayda Mauri Pérez, presidenta de BioCubaFarma, quien destacó que el proyecto permitirá la transferencia de tecnología médica cubana de vanguardia, fortaleciendo la sostenibilidad económica del sistema de salud cubano.

Según comunicado de BioCubaFarma, citado por la fuente, los ingresos generados por esta iniciativa serán destinados al desarrollo de la industria nacional y a la producción de medicamentos para la población cubana.

En ese sentido, el texto subraya que la referida empresa mixta también busca consolidar la presencia internacional de Cuba en el ámbito científico y tecnológico, reafirmando los lazos históricos con Vietnam.

BioCubaFarma, con más de una década de experiencia, se consolida como entidad de ciclo cerrado que investiga, desarrolla, produce y comercializa medicamentos, sistemas diagnósticos y tecnologías médicas, garantizando el cuidado de la salud del pueblo cubano.