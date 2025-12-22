Instituto de Neurología y Neurocirugía inicia consulta especializada para secuelas post-chikungunya

Instituto de Neurología y Neurocirugía.

A partir de este lunes 22 de diciembre, a las 9:00 a.m., el Instituto de Neurología y Neurocirugía pondrá en marcha una consulta especializada, sin precedentes en Cuba, para atender a pacientes que padecen secuelas posteriores a la fiebre chikungunya. El servicio estará dirigido fundamentalmente al manejo del dolor neuropático, las afecciones articulares y las parestesias.

El Dr. Orestes López Piloto, director de la institución, explicó que este proyecto está concebido para brindar una atención integral y multidisciplinaria. “Nuestro objetivo es evaluar y tratar cada caso de manera individualizada, facilitando un camino hacia la recuperación funcional y la mejora de la calidad de vida”, señaló.

La consulta estará coordinada por un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y fisioterapeutas. Esta estrategia responde directamente a la situación epidemiológica actual y a las necesidades específicas de la población afectada.

Protocolo de atención personalizado

Durante la evaluación, y según el criterio clínico, los pacientes podrán acceder a estudios diagnósticos como tomografías y ultrasonidos. Para aquellos con dolor severo, se dispondrá de intervenciones anestésicas especializadas para su control. Asimismo, se diseñarán programas de fisioterapia personalizados para promover la rehabilitación y la pronta reincorporación a las actividades cotidianas y laborales.

El Dr. López Piloto recalcó que, si bien se desconoce el número exacto de personas que acudirán al servicio, la institución cuenta con todos los recursos necesarios para asumir la demanda. “La fortaleza de nuestro sistema de salud nos permite organizar este tipo de respuestas”, afirmó, subrayando el compromiso del Ministerio de Salud Pública y su red hospitalaria con el “cuidado integral de la población”.

Esta consulta representa un esfuerzo institucional para enfrentar las secuelas a largo plazo del chikungunya, ofreciendo esperanza y soluciones médicas a quienes continúan lidiando con sus efectos.