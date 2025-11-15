Interruptores inseguros en el 12 Plantas

Los vecinos del edificio 12 plantas en Sancti Spíritus se dirigieron a la redacción de Escambray para referirse, en misiva fechada el 29 de octubre, a la situación con varios de los interruptores instalados en los metrocontadores de ese edificio. “Las familias que residimos en los pisos tercero, cuarto y

Los vecinos del edificio 12 plantas en Sancti Spíritus se dirigieron a la redacción de Escambray para referirse, en misiva fechada el 29 de octubre, a la situación con varios de los interruptores instalados en los metrocontadores de ese edificio.

“Las familias que residimos en los pisos tercero, cuarto y quinto del edificio tenemos un serio problema con el breaker que suministra la energía ya que se desconecta entre 15 y 20 ocasiones. Lo antes narrado se produce cuando luego del apagón, como es lógico, la demanda es grande, lo que trae consigo el daño a todos los equipos.

“Esta situación es conocida por la dirección de la Empresa Eléctrica y el Gobierno municipales, pues se han enviado misivas a ambas instancias, recientemente”, detallan los afectados.

Al indagar sobre el asunto en cuestión, Daniel Yero, jefe técnico de dicha entidad afirmó tener conocimiento de la situación a la que sí se le ha dado tratamiento.

“El día 15 del mes de octubre nos personamos en el lugar donde se hizo el estudio, un balance de las cargas y detectamos un cable derretido que fue sustituido en ese momento y creímos solucionado el problema.

“Desde ese día en el reporte no aparece nada del edificio 12 Plantas salvo una queja reportada recientemente, el 11 de noviembre en la madrugada, de un cliente que dijo vivir en el apartamento 804, pero más tarde volvieron a llamar que habían resuelto la avería por sus propios medios”, aclaró.

Lo cierto es que aun cuando la queja fue atendida, parece que al menos un problema persiste, toda vez que según los vecinos continúan las interrupciones y la caída del breaker, un dispositivo diseñado para cortar el flujo de energía eléctrica y proteger a los equipos del sistema cuando la corriente de energía supera los niveles seguros, algo que no debe pasar si el flujo y la utilización de la electricidad marchan como es debido.