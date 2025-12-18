José Miguel Rodríguez Cadalso: Premio por la Obra de la Vida en FIART 2025 (+fotos)

El artista trinitario cultiva, con maestría y elegancia, el oficio de la ebanistería y para ello se inspira en detalles arquitectónicos de la ciudad

José Miguel Rodríguez Cadalzo, Premio por la Obra de la Vida en la Feria Internacional de Artesanía 2025. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Entre sus muchos reconocimientos, el Premio por la Obra de la Vida en la Feria Internacional de Artesanía de La Habana (FIART) 2025, corona la constancia, talento y creatividad del creador trinitario José Miguel Rodríguez Cadalso.

El premio distinguió la excelente factura del trabajo artesanal con las maderas caladas y el rescate de objetos tradicionales en sus funciones decorativas de este artista, que cultiva el oficio de la ebanistería y se inspira en motivos y técnicas arraigadas a la cultura en la Tercera Villa de Cuba.

El premio cuelga, junto a muchos otros alcanzados en su trayectoria como artesano, en las paredes de su galería taller en el Centro Histórico de la ciudad.

Sorprendido aún por el galardón, José Miguel asegura que es el resultado de la disciplina y pasión que definen su obra. “Es también un homenaje a mi ciudad, en la que siempre descubro nuevos motivos para la creación. Creía que algo así me llegaría a los 60 años, no a los 42”, afirma.

Sus creaciones transmiten autenticidad, sentimiento y precisión, cualidades que lo han acompañado en su carrera como artesano. Fue en la Escuela de Oficios de Restauración Fernando Aguado Rico donde realizó, como carpintero, los primeros trabajos con este noble material, moldeado por él con paciencia y destreza.

El premio sorprendió al artesano trinitario quien sigue poniendo bien en alto el oficio de la ebanistería en la ciudad de Trinidad.

Pocos días después de recibir el galardón en FIART, la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios le otorgó el Gran Premio en el Concurso de Excelencia Artística Trinidad Souvenir. “El relicario ganador incluye detalles simbólicos: un cofre, un soporte oculto para incienso y un cabezal tallado inspirado en los asientos de la Plaza Mayor”, comenta.

José Miguel cultiva el oficio de la ebanistería con maestría y elegancia.

Y con ese derroche de creatividad que lo acompaña en la vida, José Miguel ya trabaja en otro gran proyecto para celebrar sus 25 años de vida artística: elaborar el abanico más grande del mundo confeccionado manualmente. Por estos días le da los toques finales a la plantilla de otra pieza única, que no solo será su propio símbolo, sino el de toda una ciudad.