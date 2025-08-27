Justicia cubana reconoce documentos electrónicos

La disposición concede a esos documentos digitales, firmados electrónicamente y con sello fiscal digital, el mismo valor jurídico que a los emitidos en soporte papel

Entre las oficinas con sistemas plenamente operativos figuran las registrales civiles, de la Propiedad y Central de Sancionados. (Foto: ACN)

El Ministerio de Justicia (Minjus) estableció el reconocimiento y la circulación internacional de copias digitales de documentos públicos notariales y certificaciones expedidas por registros centrales y territoriales, mediante la Resolución 284/2025, en vigor desde el 11 de agosto, destaca hoy el diario Granma.

Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías y Registros Públicos, declaró que la disposición concede a esos documentos digitales, firmados electrónicamente y con sello fiscal digital, el mismo valor jurídico que a los emitidos en soporte papel, y precisó que conservan tal condición mientras permanezcan en formato digital; una vez impresos, requieren firma autógrafa y sello físico de la oficina emisora para ser válidos.

Los destinatarios pueden verificar su autenticidad a través del número de caso y pin incluidos o escaneando el código QR en el sitio web del Minjus, que permite acceder y descargar el archivo desde la base de datos correspondiente.

La resolución modifica artículos del Reglamento de la Ley del Registro Civil para incorporar la expedición de certificaciones electrónicas y define quiénes pueden solicitarlas, entre ellos, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, personas con interés legítimo o representantes legales.

Entre las oficinas con sistemas plenamente operativos figuran las registrales civiles, de la Propiedad y Central de Sancionados, y avanza la implementación en los registros de Actos de Última Voluntad, Declaratoria de Herederos y Mercantil, este último previsto para el primer trimestre de 2026.

Pérez Díaz subrayó que la medida responde al Decreto-Ley 370/2018 sobre informatización de la sociedad y busca optimizar inscripciones, publicidad registral y expedición de copias, con reducción de trámites presenciales y uso de papel.

Existen ya experiencias de interoperabilidad entre el Registro de Consumidores del Ministerio de Comercio Interior y oficinas municipales de Trabajo y Seguridad Social, que solicitan y reciben de forma digital certificaciones de nacimiento, defunción y matrimonio.

La directiva informó que el personal ha recibido capacitación y que en un mes comenzará la implementación gradual en notarías, con emisión de copias electrónicas de documentos notariales bajo los mismos requisitos de acceso y legitimidad.

Los sistemas de gestión incorporan tableros de control para monitorear solicitudes y emisiones, así como plazos de servicio regulados, con expedición inmediata o en 24 horas cuando la certificación esté disponible en la base de datos nacional.