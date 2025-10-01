En un escenario signado por la apertura de mipymes, la expansión del trabajo por cuenta propia, las nuevas formas de empleo y la reestructuración constante de entidades estatales, Escambray abre espacio a la polémica en torno a las garantías de los trabajadores cubanos.
La columna del navegante: ¿Podrá Cuba “blindar” los derechos laborales con el nuevo Código del Trabajo?
El cuerpo legal, cuyo anteproyecto se somete a discusión por estos días, busca sustituir la Ley 116 aprobada en 2013 y actualizada parcialmente en 2020
