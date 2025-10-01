La columna del navegante: ¿Podrá Cuba “blindar” los derechos laborales con el nuevo Código del Trabajo?

El cuerpo legal, cuyo anteproyecto se somete a discusión por estos días, busca sustituir la Ley 116 aprobada en 2013 y actualizada parcialmente en 2020

Las preocupaciones de los trabajadores han sido atendidas durante el proceso de consulta del anteproyecto de ley. (Fotos: José F. González Curiel/ Escambray)