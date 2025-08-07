La columna del navegante: ¿Qué espera de Eriel Sánchez por segunda vez al mando de los Gallos?

A solo semanas de iniciar la versión 64 de la Serie Nacional de Béisbol, Eriel Sánchez se enfrenta al desafío de guiar a los jugadores mientras despeja las dudas de los fanáticos. Escambray abre espacio a la polémica en torno a los métodos de dirección del conjunto espirituano y al rendimiento de sus figuras claves

Redacción Escambray

7 agosto, 2025 - 5:38am

Eriel Sánchez asume nuevamente el mando del equipo espirituano de béisbol. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025