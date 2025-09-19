La higiene comunal es responsabilidad de todos

Aseguró la integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organizacion en Sancti Spíritus Deivy Pérez Martín, en reunión con directivos y autoridades del territorio

Atendiendo a la compleja situación epidemiológica que afecta a la provincia, las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en el territorio convocan a la población, las entidades estatales y al sector no estatal a una jornada de limpieza e higienización este fin de semana.

Las tareas estarán concentradas fundamentalmente en el municipio cabecera, aunque, según indicó la primera secretaria del Partido en la provincia, Deivy Pérez Martín, en todos los municipios tiene que desplegarse el mismo sistema de trabajo.

Limpieza de tragantes, chapea y recogida de áreas verdes, reordenamiento del sistema de recogida de residuos sólidos, entre otras actividades, se estarán llevando a cabo en el contexto del día territorial de la defensa este sábado. Con ello, se busca generar un movimiento para que nuestras ciudades luzcan más bellas, limpias y ordenadas. Además, ante la presencia de dengue y otras arbovirosis en Sancti Spíritus, la higiene se erige como principal arma para combatir la transmisión.

El gobernador de la provincia, doctor Alexis Lorente Jiménez, apuntó que, aunque es cierto que los servicios comunales tienen que garantizar ciclos estables de recogida de desechos sólidos, hay zonas de la ciudad cabecera donde se recoge la basura y a las pocas horas están los supiaderos llenos otra vez. Señaló, además, que muchos puntos de venta del sector privado depositan constantemente los desechos en plena calle sin respetar los días, horarios y lugares previstos para tal fin.

Deivy Pérez Martín aseguró que la higiene comunal es una tarea de todos y exhortó a los actores económicos no estatales a sumarse a las labores de limpieza. «En ese sector tenemos mucha gente comprometida con la Revolución y el bienestar de nuestro pueblo y estamos seguros de que van a ser parte de las soluciones», concluyó.