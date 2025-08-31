Lamenta Cuba deceso del gran intelectual Eduardo Torres Cuevas

“Triste día para Cuba que hoy ha perdido al Dr. Eduardo Torres-Cuevas, infatigable y riguroso historiador, patriota de cultura vasta y brillante oratoria”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel

Personalidades del ámbito político y cultural en Cuba manifestaron profundas condolencias por la muerte este domingo del destacado intelectual, académico, historiador y profesor universitario cubano Eduardo Torres Cuevas, a los 82 años de edad.

“Triste día para Cuba que hoy ha perdido al Dr. Eduardo Torres-Cuevas, infatigable y riguroso historiador, patriota de cultura vasta y brillante oratoria”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel desde su cuenta en la red social X.

A él “debemos obras fundamentales para el conocimiento del ser nacional. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, añadió.

Desde la propia red social, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo, expresó: “Trasladamos las más sentidas condolencias ante el lamentable fallecimiento del diputado y eminente historiador e investigador, Eduardo Torres Cuevas; con una fecunda obra de invaluable relevancia para el conocimiento de la historia nacional y mundial”.

Es muy triste conocer la partida física de Eduardo Torres Cuevas, brillante intelectual, destacado revolucionario y militante del Partido que dedicó muchas de sus fuerzas y energías a la Patria dejando un fértil legado”, escribió en esa red social el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales.

Llegue a familiares y amigos las más sentidas condolencias, concluyó.

Por su parte, la vice primera ministra Inés María Chapman, también en esa plataforma, lamentó la noticia del fallecimiento de Torres Cuevas, a quien calificó como eminente historiador y una de las figuras más relevantes de las ciencias sociales y la cultura cubana contemporánea.

“Gran pérdida, cuantas conversaciones y proyectos, maestro, gracias por sus enseñanzas”, añadió.

Otras personalidades se hicieron eco de la noticia, entre ellas el director de la Biblioteca Nacional José Martí, Omar Valiño, la institución cultural Casa de las Américas y su presidente, el intelectual Abel Prieto.

El eminente historiador cubano Eduardo Torres Cuevas alumbró mejor la historia patria y ese enorme legado perdurará. Será nuestro deber reverenciarlo en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, de la cual fue su ilustre director, escribió Valiño en X y extendió condolencias a Patricia, amistades y colegas.

Desde su página en Facebook, Casa de las Américas expresó que Torres Cuevas, autor de obras fundamentales para comprender el devenir de nuestra nación, se consagró desde muy joven al magisterio y a la divulgación de la historia.

Estuvo por años al frente de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, dirigió la Biblioteca Nacional José Martí y, más recientemente, asumió la dirección de la Oficina del Programa Martiano, añadió.

Su sabiduría y perspectiva ética fueron fundamentales para la concepción del Programa Nacional para Enfrentar la Colonización Cultural «Sembrar ideas, sembrar conciencia». Llegue a familiares y amigos nuestro abrazo, concluyó la prestigiosa institución habanera.