Lamenta Cuba pérdidas humanas y daños por azote del tifón Kajiki en Vietnam

El evento impactó Vietnam y Tailandia con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, y «causó inundaciones, deslizamientos y severos daños a viviendas y cultivos»

Las autoridades de Vietnam confirmaron el deceso de siete ciudadanos y 34 personas heridas. (Foto: @BrunoRguezP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, lamentó este jueves los perjuicios ocasionados por el azote del tifón Kajiki en territorios de Vietnam, por medio de un mensaje en X.

«Lamentamos la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por el paso del tifón Kajiki por Vietnam», manifestó el Canciller.

Asimismo, expresó las «más sentidas condolencias al Partido, Gobierno y Pueblo de esa hermana nación, en especial a los familiares y allegados de las víctimas».

De acuerdo con los informes más recientes, el Tifón Kajiki impactó Vietnam y Tailandia con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, y «causó inundaciones, deslizamientos y severos daños a viviendas y cultivos».

Las autoridades de Vietnam confirmaron el deceso de siete ciudadanos y 34 personas heridas, aunque los rescatistas continúan sus labores.

El Gobierno vietnamita ordenó la evacuación de medio millón de habitantes para evitar males mayores e informó la destrucción total o parcial de unas 10 mil, la afectación a más de 81 mil 500 hectáreas de cultivos de arroz y la pérdida de alrededor de dos mil cabezas de ganado.

Kajiki es ya una depresión tropical y las precipitaciones en el centro y norte de la nación asiática entorpecen el trabajo de los equipos de rescate.