Leñadores aseguran duelo ante los Gallos

Un jonrón de dos carreras de Yudier Rondón en el noveno episodio frente a Yanielquis Duardo permitió este sábado a los Leñadores de Las Tunas revertir el marcador para derrotar seis carreras por cinco a los Gallos de Sancti Spíritus, con lo que ya aseguraron el duelo que concluirá este domingo como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Los yayaberos, en condición de home club en el estadio Julio Antonio Mella, habían llegado al cierre del partido con ventaja mínima luego de una arrancada adversa y efectivo relevo de Yankiel Mauris, que controló a los líderes de la campaña durante tres entradas hasta que cedió el box a Duardo para que se encargara de la última oportunidad al bate de la selección oriental.

Por Sancti Spíritus, el abridor José Isaías Grandales lanzó cinco entradas completas, hasta que tuvo que ser reemplazado por molestias en uno de sus pies luego de permitir cuatro anotaciones a la poderosa tanda tunera.

Tras una primera mitad en la que fabricaron tres, a los yayaberos les volvió a ser provechoso el séptimo episodio, cuando lograron nivelar el partido con sencillo remolcador de Lázaro Fernández, tras lo cual tomaron ventaja en el octavo, cuando el novel Frederich Cepeda Junior la sacó del parque frente a los envíos de Keniel Ferraz, a la postre ganador del choque, aunque requirió del auxilio de Alberto Pablo Civil en el noveno.

Con balance de 34 triunfos y 30 reveses, los Gallos se mantienen en el octavo puesto, a seis juegos y medio de los Leñadores (38-21), pero ahora con solo raya y media de ventaja de Pinar del Río (30-29), que puja por entrar a zona de clasificación.