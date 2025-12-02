Leñadores dejan al campo a los Gallos en duelo de 25 carreras

Ahora los espirituanos atesoran 33 triunfos y 28 reveses, balance que los mantiene en el séptimo puesto, a cinco juegos y medio de los tuneros (36-20), que se reafirmaron como punteros

Con una poderosa reacción ofensiva en la segunda mitad del juego, los Leñadores de Las Tunas dejaron al campo a la s Gallos espirituanos 13 carreras por 12 en la apertura de los ante penúltimos cotejos particulares de la actual Serie Nacional de Béisbol.

El experimentado Yosvani Alarcón encontró las bases llenas en el cierre del noveno, cuando su equipo perdía por una y respondió con sencillo al jardín izquierdo que sirvió para remolcar empate y victoria ante las ofertas de Yanielquis Duardo.

El cerrador por excelencia de los Gallos había entrado en el octavo y en el noveno retiró a los dos primeros hombres que enfrentó, pero luego soporto dos incogibles consecutivos y propinó un pelotazo, que dejó la escena lista para el desenlace del partido.

Los espirituanos tuvieron una arrancada vigorosa, que los llevó a contar con ventaja de 10 por tres hasta el final del quinto, pero a partir de la explosión del abridor Alex Guerra en el sexto, el pitcheo de relevo no pudo dominar a la poderosa tanda rival.

José Martínez, el primero de los llamados por el mentor Luisvany Meneses, admitió una en un episodio de labor; Fernando Betanzo soportó cuatro en un capítulo y dos tercios, a las que se sumaron las dos permitidas por Duardo, para completar diez anotaciones a partir del sexto, un lapso en el que la batería espirituana solo fabricó dos.

En un juego de 33 imparables entre ambos equipos, el inicialista Yordanys Alarcón consiguió el mayor aporte para los Leñadores, con cuatro indiscutibles en cinco turnos y tres anotadas, mientras por los del Yayabo Frederich Cepeda Junior compiló de 4-4, una registrada y otra propulsadas, y Rodolexis Moreno logró dos biangulares y un triple en seis turnos con tres empujadas y dos anotadas.

Ahora los Gallos atesoran 33 triunfos y 28 reveses, balance que los mantiene en el séptimo puesto, a cinco juegos y medio de los tuneros (36-20), que se reafirmaron como punteros de la campaña beisbolera cubana.

Ambos conjuntos volverá a enfrentarse este miércoles en el propio estadio Julio Antonio Mella, del Balcón del oriente cubano.