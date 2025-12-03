Leñadores vuelven a batir a los Gallos

A los espirituanos les falló nuevamente el pitcheo y la batería fue controlada por Yosmel Garcés, quien sumó su octavo triunfo del campeonato sin la sombra de un revés

Los Leñadores de Las Tunas, atrincherados en su estadio Julio Antonio Mella, volvieron a sacar este miércoles sus hachas afiladas para conseguir su sexta victoria consecutiva y mantenerse al mando de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

La tropa verdirroja batió por segunda ocasión a los Gallos de Sancti Spíritus, esta vez por fuera de combate 14-2, en una jornada donde sus más cercanos perseguidores, los Cocodrilos de Matanzas, resbalaron en sus predios e Industriales tomó desquite para recuperar la tercera plaza del torneo.

Los tuneros volvieron a depender del brazo de Yosmel Garcés, quien sumó su octavo triunfo del campeonato sin la sombra de un revés, de acuerdo con el reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Las Avispas de Santiago de Cuba despertaron en el Victoria de Girón y apalearon 12-2 a los Cocodrilos, para quebrarles una racha de cuatro éxitos y mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Edilse Silva pegó su sexto cuadrangular de la campaña y Andy Rodríguez su octavo, para encabezar un ataque de 12 cohetes que dejaron sin aliento a los saurios.

Eider Pérez se llevó el crédito del pleito y Roilán Averohff cargó con la derrota.

En el Calixto García de Holguín, Industriales se apoyó en una ofensiva de 12 indiscutibles y en la labor monticular de Raymond Figueredo, para noquear 10-0 a los Cachorros de esa provincia y bajarlos al cuarto escalón del ordenamiento general.

El diestro serpentinero lanzó seis entradas con dominio absoluto ante una de las novenas más peligrosas de la campaña, mientras sus felinos bateaban lo que querían frente al derrotado abridor Uberleydis Estévez y a su sustituto José Antonio Sánchez.

Yosvani Peñalver, Ariel Sánchez y Pedro Roque desaparecieron la pelota por encima de los colchones.

En el Nelson Fernández, los Huracanes de Mayabeque dejaron tendidos en el terreno a los Indios guantanameros, con pizarra final de 6-5, y saltaron al quinto escaño de la tabla, mientras los Alazanes de Granma se limpiaron el polvo de la derrota de ayer y vencieron 2-1 a los Elefantes de Cienfuegos, en un duelo de lanzadores y bates fríos, para bajar a sus rivales al sexto lugar.

Por su parte, los Cazadores de Artemisa tomaron desquite ante los Toros de Camagüey sobre la grama del Cándido González, al doblegarlos con marcador final de 5-4, para mantenerse firmes en zona de privilegio.

En otros resultados, los Vegueros de Pinar del Río se vengaron 7-5 de los Tigres de Ciego de Ávila en el Capitán San Luis y los Leopardos de Villa Clara, de anfitriones en el Augusto César Sandino, volvieron a derrotar a los Piratas de la Isla de la Juventud, esta vez con marcador de 11-1.