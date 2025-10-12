Leones vencen en cierre del duelo ante los Gallos

Sancti Spíritus atesora 17 victorias y 13 reveses, saldo que los mantiene en la mitad de privilegio de la tabla de posiciones que comanda Matanzas, su próximo rival a partir del martes en el estadio José Antonio Huelga

Pese a caer en los dos últimos partidos, Sancti Spíritus se llevó el duelo ante Industriales. (Foto: Jit)

Jonrón en solitario de Ángel Hechevarría en el noveno episodio dio el triunfo dos carreras por una a Industriales ante Sancti Spíritus este domingo en el juego de cierre del duelo particular que concluyó favorable a los Gallos, quienes lograron tres éxitos en cinco salidas a la grama del estadio Latinoamericano en la continuación de la serie nacional de Béisbol.

En un choque muy diferente al de la jornada sabatina, cuando la ofensiva se llevó el protagonismo, esta vez el pitcheo resultó la pieza clave, con positivas actuaciones de los abridores, Andy Vargas, por los Azules, y el jovencito Leandro Forteza, por los del Yayabo.

Los de la capital habían marcado en el tercer capítulo sin conectar de hit ni sacar la pelota del cuadro, pero aprovechando muy bien una pifia de la defensa espirituana, mientras los discípulos del mentor Luisvany Meneses empataron en el sexto, un episodio en el que abrieron con doble de Liuber Gallo y sencillo de Frederich Cepeda, que decretó la explosión de Vargas.

Con corredores en primera y tercera, el relevista Carlos Cuesta ponchó a Lázaro Fernández, pero concedió boletos sucesivos a Daniel Fernández y Yasser García para forzar la entrada de la única anotación de los Gallos en el partido, pues su sucesor Lee Andy Plumas logró sacar los dos outs siguientes del episodio y mantenerse hasta el octavo, cuando cedió el montículo a Juan Xavier Peñalver, a la postre ganador.

Por los del Yayabo, Forteza se mantuvo durante cinco entradas y dos tercios y fue reemplazado por Fernando Betanzo, que lo hizo bien hasta permitir el cuadrangular de Hechevarría en el noveno para definir el partido.

Luego de ganar el duelo a los Leones, los Gallos atesoran 17 victorias y 13 reveses, saldo que los mantiene en la mitad de privilegio de la tabla de posiciones que comanda Matanzas, su próximo rival a partir del martes en el estadio José Antonio Huelga.