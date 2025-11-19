Lluvia enfría duelo entre Gallos y Cazadores

El choque entre espirituanos y artemiseños debe encontrar definición este jueves en el propio estadio 26 de Julio

Este jueves se completará el juego sellado y se desarrollará el correspondiente a esta fecha.

La lluvia volvió a incidir sobre el estadio 26 de Julio y obligó este miércoles a sellar el desafío que protagonizaban los Gallos espirituanos y los Cazadores de Artemisa cuando la pizarra marcaba empate a siete carreras a la altura del sexto episodio.

Los yayaberos habían comenzado agresivos al fabricar dos en el primero con doble de Rodolexis Moreno, sencillo de Liuber Gallo y triple de Lázaro Fernández, y agregar otro par en el segundo, propulsadas por otro incogibles del intermedista espirituano.

Sin embargo, la ventaja de los discípulos de Luisvany Meneses se trastocó cuando en el tercero los artemiseños concretaron un interminable racimo de seis carreras ante las ofertas del abridor José Eduardo Santos y su sustituto José Luis Brañas, que permitieron en esa entrada siete imparables, a lo que añadieron una base por bolas, un pelotazo y un lanzamiento extraviado.

Los Gallos mostraron garra y en el cuarto volvieron a tomar la delantera al anotar tres veces luego de combinar un error, un triple de Liuber Gallo, boleto a Frederich Cepeda, un doble del cuarto bate espirituano y un sencillo de Delvis Hernández.

Los de casa no permanecieron tranquilos y lograron el empate en el cierre de ese propio capítulo, abierto por Dayán García con hit, conjugado con un boleto y dos batazos por el cuadro que sirvieron para facilitar el acceso al home del tercer bate de los Cazadores.

A partir de entonces, el juego transcurrió por cauces tranquilos, pese a algunas amenazas, hasta que la lluvia hizo acto de presencia al finalizar la parte alta del sexto episodio y obligó a aplazar hasta este jueves la definición del choque, el segundo del duelo de cinco entre Gallos y Cazadores.